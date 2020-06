Aktien Frankfurt Ausblick: Stabilisiert - Bayer und Lufthansa beherrschen Agenda

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag nach dem Kursrutsch vom Vortag erst einmal stabilisieren. So signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor Handelsstart ein Plus von 0,52 Prozent auf 12 157 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird 0,4 Prozent höher erwartet. Bei den Einzelwerten stehen hierzulande Bayer und Lufthansa im Blick.