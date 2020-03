Aktien Frankfurt Ausblick: Stabilisierung erwartet

Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach den abermals heftigen Verlusten zum Wochenauftakt am Dienstagmorgen eine Stabilisierung an. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der X-Dax einen um knapp drei Prozent festeren Dax. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex lag bei 8996 Punkten. In der Nacht auf Dienstag gab es zumindest keine weiteren Hiobsbotschaften zum Coronavirus.