Aktien Frankfurt Ausblick: Stabilisierung - K+S und Thyssenkrupp vor Kursrutsch

AFX) - Nach der jüngsten Schwäche steuert der Dax am Donnerstag auf eine Stabilisierung zu. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex bei 13 909 Punkten - eine gegenüber dem Vortagsschluss fast unveränderte Eröffnung. In der vergangenen Woche hatte er bei 14 169 Punkten noch einen Rekord erreicht, Anschlussgewinne waren jedoch ausgeblieben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Donnerstag knapp im Minus erwartet.