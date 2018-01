Aktien Frankfurt Ausblick: Stabilisierung nach jüngster Schwäche

Nach zwei schwachen Börsentagen dürften sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Freitag stabilisieren. Der X-Dax als Indikator für den Dax signalisierte gut eine Stunde vor der Eröffnung ein moderates Plus von 0,17 Prozent auf 13 319,77 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,08 Prozent höher erwartet.