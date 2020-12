Aktien Frankfurt Ausblick: Starker Euro bremst den Dax

Neue Rekorde an der Wall Street dürften den Dax am Mittwoch zunächst kalt lassen. Nach dem guten Start in den letzten Börsenmonat des Jahres am Vortag zeichnen sich am Morgen eine Stagnation ab: Der X-Dax deutete knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit 13 375 Punkten einen quasi auf der Stelle tretenden Leitindex an.