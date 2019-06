Aktien Frankfurt Ausblick: Träger Handelsauftakt vor EZB-Sitzung

Nach dem bislang starken Wochenverlauf dürfte der deutsche Aktienmarkt vor der EZB-Sitzung an diesem Donnerstag zunächst einmal eine Atempause einlegen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenbeginn ein Minus von 0,17 Prozent auf 11 960 Punkte. In den vergangenen drei Tagen verbuchte der Leitindex einen Gewinn von nahezu 4 Prozent. Für den EuroStoxx 50 deutete sich am Donnerstag zuletzt ein Rückgang von 0,15 Prozent an.