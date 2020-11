Aktien Frankfurt Ausblick: Träger Handelsstart erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag zwischen Hoffen und Bangen in der Corona-Krise keine grossen Sprünge machen. Eine knappe Stunde vor dem Beginn des Xetra-Handels deutet der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax ein Plus von 0,03 Prozent bei 13 090 Punkten an. Seit Tagen hält er sich in einer engen Spanne von 13 000 bis 13 300 Punkten. Für die laufende Woche deutet sich damit ein hauchdünnes Plus an. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich am Freitag kaum verändert.