Aktien Frankfurt Ausblick: Träger Start

Im Dax zeichnet sich zum Start am Dienstag nur wenig Bewegung ab. So deutete der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Leitindex knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung ein Minus von 0,08 Prozent auf 15 665 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird unverändert erwartet.