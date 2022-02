Aktien Frankfurt Ausblick: Ukraine-Konflikt sorgt weiter für Unsicherheit

An der Frankfurter Börse dürfte auch am Dienstag der Ukraine-Konflikt die Nerven der Anleger strapazieren. Die Sorge vor einer Eskalation der Lage zwischen Russland und der Ukraine hatte den Dax schon zu Wochenbeginn zwei Prozent gekostet. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start am Dienstag signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein weiteres Minus von 0,50 Prozent auf 15 037 Punkte.