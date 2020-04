Aktien Frankfurt Ausblick: Unsicherheit geht weiter

Am Freitag dürften Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter nur zögerlich agieren. Für den Dax geht das Ringen um die Marke von 9500 Punkten in die nächste Runde: Der Broker IG taxierte den Leitindex etwa eine Stunde vor Handelsbeginn rund 0,63 Prozent tiefer auf 9511 Punkte. Die jüngste Erholung an den US-Börsen dürfte damit vergessen sein. Beim EuroStoxx 50 bahnt sich ebenfalls ein leichter Auftaktverlust von 0,44 Prozent an.