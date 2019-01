Aktien Frankfurt Ausblick: Unsicherheit in Sachen Handelskrieg bremst

Zum Börsenstart am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Mittwoch den dritten Tag in Folge leicht abwärts gehen. Allerdings halten sich die Abgaben aller Voraussicht nach in engen Grenzen: Der XDax als Indikator für den Dax signalisierte knapp eine Stunde vor der Eröffnung einen 0,36 Prozent niedrigeren Leitindex auf 11 050 Punkte. Der EuroStoxx 50 dürfte ähnlich stark nachgeben.