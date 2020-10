Aktien Frankfurt Ausblick: Verzögerung des US-Konjunkturpakets trübt Stimmung

Der Tritt auf die Bremse für ein weiteres milliardenschweres US-Konjunkturpaket durch US-Präsident Donald Trump dürfte am Mittwoch auch am deutschen Aktienmarkt die Stimmung trüben. Trump hatte die Regierung und seine Partei, die Republikaner, am Vorabend angewiesen, bis nach der Wahl nicht mehr mit den Demokraten über weitere Corona-Hilfsmassnahmen zu verhandeln. Den Optimisten am Markt, im Börsenjargon auch Bullen genannt, fällt somit ein wichtiges Kaufargument weg.