Aktien Frankfurt Ausblick: Vor US-Zinsentscheid weitere Dax-Gewinne erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch vor der Leitzinsentscheidung in den USA an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Der X-Dax als wichtigster ausserbörslicher Indikator für den Leitindex Dax signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor der Eröffnung ein Plus von 0,22 Prozent auf 12 334 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex, der EuroStoxx 50 , wurde ähnlich steigend taxiert.