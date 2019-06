Aktien Frankfurt Ausblick: Wall-Street-Rally treibt Dax Richtung 12000 Punkte

An der Wall Street profitierten die Kurse von der Erwartung, dass die US-Notenbank Fed angesichts der weltweiten Handelsspannungen und der damit verbundenen konjunkturellen Risiken die Leitzinsen bald senken könnte. So endete der Dow-Jones-Index mehr als 2 Prozent fester. Der Tags zuvor noch arg gebeutelte Technologieindex Nasdaq 100 stieg gar um 2,7 Prozent.

Fed-Chef Jerome Powell hatte auf einer Konferenz in Chicago gesagt, man werde den Handelskonflikt zwischen den USA und China genau beobachten und "wie immer" entsprechend reagieren, um das Wachstum aufrechtzuerhalten. Die Wall-Street-Rally setzte sich am Mittwochmorgen in Asien fort, trotz etwas schwächerer Daten aus China.

Aus Unternehmenssicht könnten die Aktien von SAP einen Blick wert sein, nachdem der Aktienkurs von Salesforce am Vorabend im nachbörslichen US-Handel um fast 2 Prozent zugelegt hatte. Der US-Softwarehersteller blickt nach einem guten Start ins neue Geschäftsjahr zuversichtlicher nach vorn. SAP-Papiere stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,67 Prozent.

Evotec und der US-Biopharma-Spezialist Celgene erweitern ihre Partnerschaft. Dadurch erhält das deutsche Biotech-Unternehmen eine Zahlung von 9 Millionen US-Dollar. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Evotec-Papiere im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 3,4 Prozent.

Varta-Titel kletterten auf Tradegate um 3,2 Prozent nach oben. Der Batteriehersteller will seine Produktionskapazitäten für wiederaufladbare Lithium-Ionen-Zellen bis 2020 deutlich ausweiten. Dies erfordere allerdings Investitionen von rund 100 Millionen Euro, die möglicherweise auch aus einer Kapitalerhöhung finanziert würden, hiess es.

Die Anteilsscheine von Wacker Chemie verteuerten sich auf Tradegate um 1 Prozent. Zuvor hatte das Analysehaus Kepler Cheuvreux die Aktien des Spezialchemie-Unternehmens von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 71 auf 73 Euro angehoben./edh/jha/

(AWP)