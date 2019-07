Aktien Frankfurt Ausblick: Wall-Street-Rekorde stützen Dax-Erholung

Dank positiver Vorgaben der US-Börsen dürfte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag fester eröffnen und damit seine Vortagesverluste zumindest teilweise wettmachen. An der Wall Street und der Nasdaq schafften es die wichtigsten Indizes am Vorabend auf Rekordhochs, die allerdings nicht lange gehalten werden konnten. Der Dow und der marktbreite S&P 500 schlossen nahe ihrer Tagestiefs. Die Gewinne reichten aber für einen positiven Trend in Asien, der nach Europa herüberschwappen dürfte.