Aktien Frankfurt Ausblick: Wall Street treibt den Dax wieder Richtung Rekord

Die robuste Wall Street hat dem Dax am Vortag geholfen und schiebt ihn auch am Freitag weiter an. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisiert der X-Dax als Indikator für den Leitindex ein Plus von 0,7 Prozent auf 14 721 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legt vergleichbar deutlich zu.