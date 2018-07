Aktien Frankfurt Ausblick: Weitere Gewinne trotz Eskalation im Handelsstreit

Der Dax dürfte am Freitag mit Gewinnen an seine starke Vortagsentwicklung anknüpfen. Die nun in Kraft getretenen US-Strafzölle auf chinesische Importe und die angekündigten Vergeltungsmassnahmen Pekings nahmen die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst gelassen auf. Ihre Blicke richten sich bereits auf den anstehenden US-Arbeitsmarktbericht.