Aktien Frankfurt Ausblick: Weitere Gewinne unbeindruckt vom Hongkong-Konflikt

Mit weiteren Gewinnen dürfte am Montag der Dax an seine starke Vorwoche anknüpfen. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 1,06 Prozent auf 11 191 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird 0,9 Prozent höher erwartet.