Aktien Frankfurt Ausblick: Weitere Verluste nach Kurseinbruch der Vorwoche

Nach dem Rutsch in der Vorwoche könnte der Dax am Montag unter Druck bleiben. Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte gut eine Stunde vor dem Handelsstart ein Minus von 0,51 Prozent auf 11 465 Punkte. Für den EuroStoxx 50 deutet sich ein Abschlag von 0,3 Prozent an.