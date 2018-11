Aktien Frankfurt Ausblick: Wenig Bewegung zum Wochenschluss - Gea sacken ab

Angesichts des verkürzten Handels an der Wall Street dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst keine grossen Sprünge wagen. Der X-Dax signalisierte für den Leitindex Dax rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn am Freitag einen lediglich 0,15 Prozent höheren Start bei 11 155 Punkten. Der EuroStoxx 50 wird ebenfalls nur moderat im Plus erwartet.