Aktien Frankfurt Ausblick: Wenig veränderter Handelsstart erwartet

Der Dax dürfte am Dienstag erneut kaum verändert in den Handel starten. Der X-Dax als Indikator signalisierte für den deutschen Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein kleines Plus von 0,14 Prozent auf 11 192 Punkte. Ähnlich im Plus dürfte auch der EuroStoxx 50 den Tag beginnen.