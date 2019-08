Aktien Frankfurt Ausblick: Zäher Start im Dax erwartet - Wenig neue Impulse

Nach dem robusten Wochenstart mangelt es dem Dax am Dienstag zunächst an weiteren Impulsen. Der deutsche Leitindex wird am Morgen zunächst nahezu unverändert erwartet. Der X-Dax signalisierte rund eine Stunde vor Handelsstart den Leitindex mit plus 0,02 Prozent bei 11 660 Punkten. Der Dax pendelt derzeit um seine 200-Tage-Linie. Dieser Gradmesser für den längerfristigen Trend läuft seit Monaten seitwärts. Auch in Europa deutet sich wenig Bewegung an - der EuroStoxx 50 wird um 0,1 Prozent niedriger erwartet.