Aktien Frankfurt Ausblick: Zeichen auf Erholung - Iran-Konflikt vorerst verdaut

Die voranschreitende Erholung vom Vierwochentief unter der 13 000-Punkte-Marke, auf das der Dax am Vortag nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani gefallen war, wird am Dienstag von den internationalen Börsen begleitet. In New York waren die Kurse am Vorabend letztlich ins Plus gedreht und auch in Asien standen die Ampeln am Dienstag an den bedeutenden Börsenplätzen auf grün.

Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets wies zudem darauf hin, dass sowohl der Goldpreis als auch der Ölpreis als jüngste Profiteure des Konflikts zwischen dem Iran und den USA ihre Gewinne nicht mehr hätten ausbauen können. Nachdem die Aktien der Lufthansa an den vergangenen beiden Handelstagen vom angezogenen Ölpreis belastet wurden, konnten sie sich nun am Dienstag vorbörslich um 1 Prozent erholen.

Eine Abstufung von Delivery Hero durch die Commerzbank belastete die Aktien des Essenslieferdienstes. Nach ihrem starken Lauf seit Mitte Dezember empfiehlt Analyst Stephan Klepp nun, die Aktie im Depot zu reduzieren. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für sie um 1,5 Prozent bergab.

Die Aktien von Evotec dagegen gehörten im MDax mit 2,3 Prozent zu den vorbörslichen Gewinnern. Der Wirkstoffforscher kann sich im Zuge einer erweiterten Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb über eine Millionenzahlung freuen. Die Ende 2016 gestartete Allianz mit dem US-Konzern Celgene, der mittlerweile zu Bristol-Myers Squibb zählt, wird um bestimmte Zelllinien erweitert./tih/mis

(AWP)