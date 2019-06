Aktien Frankfurt Ausblick: Zinsrally treibt den Dax Richtung Jahreshoch

Erstaunlicherweise habe es die US-Notenbank Fed geschafft, die ohnehin schon hohen Erwartungen der Märkte noch zu übertreffen, ohne mit Blick auf die US-Wirtschaft Alarmglocken zu läuten, sagte Stratege Stephen Innes von Vanguard Markets. So hatte die Fed am Mittwoch die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet und ihre Bereitschaft zur Unterstützung der US-Wirtschaft signalisiert. Nach der EZB - deren Präsident Mario Draghi am Dienstag Ähnliches in Aussicht gestellt hatte - könnte also bald eine zweite grosse Notenbank ihre Geldschleusen wieder weiter öffnen. Japan bleibt derweil bei seiner ohnehin schon extrem lockeren Geldpolitik.

Die Blicke richten sich aber auch schon auf den grossen Verfall an den Terminbörsen am Freitag. Der kann im Vorfeld immer mal wieder zu grösseren Kursausschlägen führen, da Spekulanten versucht sind, sich entsprechend zu positionieren. Im Feiertagshandel kann dies sogar leichter gelingen, weil weniger Akteure aktiv sind. Für etwas Verunsicherung könnten die weltpolitischen Spannungen sorgen. So bestätigten Irans Revolutionsgarden den Abschuss einer US-Drohne.

Mit Blick auf die Unternehmen sollten die Anleger die zuletzt unter politischen Druck geratene Immobilienbranche genau im Auge behalten. Analyst Jonathan Kownator von der Investmentbank Goldman Sachs kappte angesichts des in Berlin drohenden Mietdeckels seine Kursziele und strich zudem Vonovia von der Favoritenliste. Der Experte sieht ein gewisses Risiko für ähnliche Debatten auf nationaler Ebene.

Die Aktien des Dialysespezialisten FMC könnten derweil von einer Empfehlung der britischen Barclays Bank profitieren. Die Sorgen am Markt über die Nachhaltigkeit des Wachstums seien wohl übertrieben, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel.

Papieren von Delivery Hero winken ebenfalls Kursgewinne. Der Essenslieferant machte seinen Aktionären Hoffnung auf höhere Erlöse./ag/jha/

(AWP)