Aktien Frankfurt Ausblick: Zurückhaltung vor Fed-Entscheid

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt wollen sich am Mittwoch vor dem Zinsentscheid in den USA nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Der X-Dax als Indikator für den Dax deutet am Morgen aber auf einen soliden Start des Leitindex hin. 10 768 Punkte bedeuten ein kleines Plus von 0,25 Prozent. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird derweil ebenfalls knapp im Plus erwartet.