Aktien Frankfurt: Dax fällt den fünften Börsentag in Folge

Zunehmende Sorgen um die Weltwirtschaft haben den deutschen Aktienmarkt am Montag einmal mehr belastet. Der Dax fiel am späten Vormittag um 0,56 Prozent auf 10 727,93 Punkte. Damit droht dem Leitindex der fünfte Handelstag mit Verlusten in Folge. Seit Jahresbeginn steht für den Dax mittlerweile ein Minus von 17 Prozent zu Buche. Der MDax gab zum Wochenstart um gut 1 Prozent auf 22 293,17 Zähler nach. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor knapp ein halbes Prozent auf 3045,67 Punkte.