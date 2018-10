Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinne grösstenteils wieder ab

Der Erholung am deutschen Aktienmarkt droht am Freitag wieder etwas die Luft auszugehen. Lag der Dax im frühen Handel noch mit 1,3 Prozent im Plus, so ist dieser Zugewinn gegen Mittag auf nurmehr 0,52 Prozent zusammengeschmolzen, so dass der Index jetzt bei 11 599,78 Punkten steht. Im Verlauf dieser düsteren Börsenwoche zeichnet sich ein Verlust von mehr als vier Prozent ab. Der Dax droht auf dem tiefsten Stand seit Februar 2017 ins Wochenende zu gehen.