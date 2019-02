Aktien Frankfurt: Dax kommt wieder vom Jahreshoch zurück

Der Dax hat sich am Mittwoch im Plus gehalten. Nachdem der deutsche Leitindex am Vormittag ein Jahreshoch von knapp 11 414 Punkte erreicht hatte, liess der Schwung zuletzt wieder etwas nach. So rückte das Börsenbarometer bis zum Mittag noch um 0,20 Prozent auf 11 332,17 Punkte vor. Als Kursstütze verwiesen Börsianer auf gute Nachrichten von den Unternehmen Fresenius und FMC sowie auf positive Impulse von den asiatischen Handelsplätzen.