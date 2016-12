Aktien Frankfurt: Dax tritt weiter auf der Stelle

FRANKFURT (awp international) - Der deutsche Aktienmarkt ist auch am Mittwoch nach Weihnachten kaum vom Fleck gekommen. Der Dax lag zur Mittagszeit knapp mit 0,04 Prozent im Minus bei 11'467,34 Punkten, nachdem er sich den Morgen über in einer Spanne von nur 13 Punkte bewegt hatte. Wie schon an den vergangenen Handelstagen blieb das Börsenumfeld extrem ruhig. Mit Spannung wird nach New York geblickt, wo der Leitindex Dow Jones Industrial weiterhin an der Marke von 20'000 Punkten anklopft.