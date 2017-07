Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger bleiben gut gelaunt

Die Stimmung an der Frankfurter Börse bleibt gut. Der Dax stieg am Donnerstagmorgen um 0,25 Prozent auf 12 657,81 Punkte und baute damit seine starken Kursgewinne vom Vortag ein Stück weit aus. Am Mittwoch hatte der Dax dank positiv aufgenommener Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen gut anderthalb Prozent gewonnen und deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 12 500 Punkten geschlossen.