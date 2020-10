Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger bleiben optimistisch

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben vorerst optimistisch. Der deutsche Leitindex Dax legte im frühen Handel am Montag um 0,20 Prozent auf 13 077,62 Punkte zu, nachdem er in der vergangenen Woche um knapp drei Prozent gestiegen war. Der MDax der 60 mittelgrossen Börsentitel hielt sich zuletzt mit 0,01 Prozent stabil bei 28 005,97 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,17 Prozent vor auf 3278,60 Punkte.