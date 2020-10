Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger bleiben zuversichtlich

Der Stopp der Verhandlungen über ein weiteres US-Konjunkturpaket ist am deutschen Aktienmarkt mit Gelassenheit aufgenommen worden. Die anfänglichen Gewinne am Mittwochmorgen allerdings bröckelten ab, so dass der Dax im frühen Handel nur noch um 0,06 Prozent auf 12 914,35 Punkte zulegte. Der MDax der 60 mittelgrossen Börsentitel drehte in die Verlustzone und gab 0,06 Prozent auf 27 652,21 Zähler ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hielt sich mit 0,07 Prozent im Plus.