Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger greifen erneut zu

Die seit Dienstagnachmittag etwas zögerlicher agierenden Anleger haben am Donnerstag wieder zugegriffen: Der Dax kletterte in der ersten Handelsstunde um 0,37 Prozent auf 12 160,80 Punkte. Er ist damit erneut drauf und dran, wieder in seinen Aufwärtstrend seit Ende 2018 einzuschwenken. Der erste Versuch war vor zwei Tagen noch gescheitert.