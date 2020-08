Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger greifen wieder zu

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt trauen sich am Mittwoch wieder auf das Parkett. An einem Tag mit Zahlen vieler Unternehmen, die in der Tendenz eher positive Nachrichten brachten, holte der Dax seine Vortagsverluste wieder mehr als auf. Er baute seine Gewinne aus, indem er gegen Ende der ersten Handelsstunde um 1,00 Prozent auf 12 727,47 Punkte stieg. Der MDax legte um 1,09 Prozent auf 26 850,20 Zähler zu. Auf europäischer Bühne gewann der EuroStoxx auch etwa ein Prozent.