Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger machen Kasse

Nach der Vortagesrally dominieren am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zur Eröffnung moderate Gewinnmitnahmen. Der Dax fiel im frühen Handel um 0,63 Prozent auf 12 789,18 Punkte. Mit Kursgewinnen von mehr als drei Prozent war der deutsche Leitindex in die neue Börsenwoche gegangen. Der MDax der 60 mittelgrossen Börsentitel sank am Dienstag um 0,30 Prozent auf 26 889,35 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 0,4 Prozent.