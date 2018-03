Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger scheuen vor Ostern das Risiko

(Ausführliche Fassung) - Kurz vor dem Osterwochenende halten die Anleger am deutschen Aktienmarkt den Ball flach. Nach turbulenten Tagen stieg der Dax am Donnerstag im frühen Handel um 0,27 Prozent auf 11 973,51 Punkte. Der Leitindex verharrte damit weiterhin unter der Marke von 12 000 Punkten. Für die verkürzte Börsenwoche zeichnete sich ein moderates Plus von 0,7 Prozent ab.