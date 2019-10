Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger setzen wieder auf die US-Notenbank

Stabil hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag nach den zuletzt herben Verlusten präsentiert. Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex Dax um 0,25 Prozent auf 11 954,77 Punkte zu. Unterstützung kommt von der Wall Street, wo sich der US-Leitindex Dow Jones am Vortag - an dem in Frankfurt nicht gehandelt wurde - nach anfangs deutlicheren Verlusten berappelt hatte.