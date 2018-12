Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger weiter nicht in Festtagsstimmung

Die Stimmung unter den Investoren bleibt am Dienstagmorgen am deutschen Aktienmarkt gedämpft. Vorweihnachtliche Freude wollte einmal mehr nicht aufkommen, wie der schwach gestartete Dax zeigt. Immerhin lag er gegen Ende der ersten Handelsstunde nur moderat mit 0,26 Prozent im Minus bei 10 741,53 Punkten. Er schlug sich damit besser als die Börsen in Übersee, wo Aktienanleger über Nacht deutliche Verluste einstecken mussten.