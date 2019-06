Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger werden vor Wochenende vorsichtig

Der Dax hat nach einer weiteren starken Woche am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Der deutsche Leitindex gab in der ersten Handelsstunde 0,48 Prozent ab auf 12 110,10 Punkte. Nach der Kursrally der Vorwoche hatte er in den vergangenen drei Tagen nach Pfingsten ein weiteres Prozent zugelegt.