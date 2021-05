Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger wieder in der Defensive

Laut der Landesbank Hessen-Thüringen ist es beachtenswert, wie beharrlich sich der Dax in den vergangenen Wochen oberhalb der 15 000er Marke gehalten hat. Charttechnisch haben die Helaba-Experten aber nun ihre Bedenken, zumal es dem Dax am Montag erneut nicht gelungen sei, die kurzfristig relevante 21-Tage-Durchschnittslinie nachhaltig zu überwinden. Sie verwiesen auch auf die Saisonalität: Gemäss der Börsenweisheit "Sell in May and go away" soll der Mai ein guter Monat sein für einen vorübergehenden Rückzug.

Am breiteren deutschen Markt verlor der MDax mit den mittelgrossen Werten ausserdem 0,47 Prozent auf 32 757,02 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx dagegen bewegte sich zuletzt knapp im Minus.

Auf der Unternehmensseite sorgten einmal mehr Quartalsberichte für Gesprächsstoff - unter anderem bei den Infineon -Aktien, die nicht von leicht angehobenen Jahresprognosen des Chipkonzerns profitieren konnten. Diese überraschten am Markt nicht mehr gross, hiess es. Die Papiere sackten um 3,4 Prozent ab. Die Tech-Branche, ein Gewinner der noch schnelleren Digitalisierung in der Corona-Krise, stand am Dienstag insgesamt eher unter Druck.

Entsprechend kamen auch andere Aktien von Pandemie-Profiteuren unter Druck, im Dax galt dies für Delivery Hero mit einem Minus von 1,2 Prozent.

Deutlicher zeigte es sich aber im MDax mit Kursrutschen vor allem bei Teamviewer und Hellofresh . Gute oder gemischte Quartalszahlen konnten hier den Aktien keinen Rückenwind geben, sie sackten um bis zu fünf Prozent ab. Bei Teamviewer enttäuschte die Umsatzentwicklung.

Die Landesbank Helaba verwies in ihrem Morgenkommentar auf eine sinkende Inzidenzzahl in Deutschland. Jeder vierte Landkreis liegt mittlerweile wieder unter der Zahl von 100 und damit unter der Schwelle für die sogenannte Bundes-Notbremse. Eher gefragt waren unter diesen Umständen die Aktien der Lufthansa , dem wohl grössten Sinnbild eines unter der Pandemie leidenden. Die Papiere rückten am Morgen um 2,3 Prozent vor. Fraport-Aktien legten um eineinhalb Prozent zu.

Nicht eindeutig war die Reaktion auf die Zahlen von Vonovia , die Papiere des Immobilienkonzerns drehten nach freundlichem Start mit 0,8 Prozent ins Minus. Hier hiess es am Markt, die Papiere würde gebremst von den derzeit steigenden Marktzinsen. Die können Bauen teurer machen und auf den Bewertungen von Immobilien lasten.

Die Papiere des Diagnostikkonzerns Qiagen waren derweil im MDax nach Zahlen eine positive Ausnahme mit Plus einem halben Prozent. Das Unternehmen hatte besser abgeschnitten als erwartet.

Ein grösserer Gewinner waren im MDax die Siemens Healthineers -Titel mit plus 1,2 Prozent. Hier gab eine Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank Rückenwind. Analyst Falko Friedrichs sieht die Medizintechniker vor einem starken Gewinnwachstum und glaubt, dass der bereits erhöhte Unternehmensausblick konservativ ist./tih/mis

