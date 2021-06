Aktien Frankfurt Eröffnung: Auftaktgewinne abgegeben

Der Dax hat am Mittwoch seine zunächst moderaten Kursgewinne schnell wieder abgegeben. Eine Dreiviertelstunde nach der Eröffnung notierte der Leitindex praktisch unverändert auf 15 568,16 Punkten. Am Dienstag war er bis auf ein Rekordhoch von 15 685 Zählern gestiegen, hatte aber am frühen Nachmittag einen Teil der Gewinne abgegeben - auch weil die Wall Street die Stärke der europäischen Börsen nicht aufgenommen hatte.