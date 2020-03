Aktien Frankfurt Eröffnung: Beruhigung - Dax weit über 9000 Punkten

Am deutschen Aktienmarkt beruhigt sich die Lage am Dienstag weiter. Der Dax gewann in der ersten Handelsstunde 4,77 Prozent auf 9158,269 Punkte. In der Spitze stieg der Leitindex bis auf 9283 Punkte. In diesem Bereich bewegte er sich zuletzt am 13. März. Am Vortag hatte der Dax nach seinem freundlichen Ausklang der Vorwoche zwar wieder im Minus geschlossen, aber immerhin klar über seinem Tagestief.