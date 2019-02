Aktien Frankfurt Eröffnung: Blick nach unten Richtung 11000 Punkte

Dem Dax droht am Freitag wieder der Rutsch unter die runde Marke von 11 000 Punkten. Der Leitindex rutschte in der ersten Handelsstunde bis auf 11 019 Punkte ab und notierte zuletzt mit 11 040,15 Zählern 0,45 Prozent im Minus. Auf Wochensicht steht das Barometer damit zwar noch mit etwas mehr als 1 Prozent im Plus, von seinem Zwischenhoch am Donnerstagmorgen bei 11 260 Punkten hat es sich aber wieder ein gutes Stück entfernt.