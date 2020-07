Aktien Frankfurt Eröffnung: Daimler hebt Stimmung - Fokus auf EU-Gipfel

Eine überraschend robuste Geschäftsentwicklung von Daimler hat am Freitag der Autobranche und dem deutschen Aktienmarkt Rückenwind verliehen. Der deutsche Leitindex Dax rückte im frühen Handel um 0,35 Prozent auf 12 920 Punkte vor, nachdem er am Vortag gefallen war. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Plus von gut zwei Prozent ab. Anleger schauen nun gespannt nach Brüssel, wo der EU-Sondergipfel beginnt. Dort geht es unter anderem um das Milliarden-Programm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise.