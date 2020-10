Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax dämmt Minus deutlich ein

Der Dax hat am Freitag in der ersten Handelsstunde seine Verluste deutlich eingedämmt. War der Leitindex vorbörslich noch unter 11 400 Punkte gerutscht, notierte er zuletzt nur noch 0,55 Prozent tiefer bei 11 534,67 Punkten. Angesichts der verschärften Corona-Krise mit einem neuen Teil-Lockdown in Deutschland von diesem Montag an erlebte der Dax bislang eine rabenschwarze Woche. Aktuell beläuft sich der Wochenverlust auf 8,8 Prozent.