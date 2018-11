Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax dämmt Wochenverlust ein

Nach einem wechselvollen Vortag und dank positiver Vorgaben der US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag moderat zugelegt. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,64 Prozent auf 11 426,85 Punkte. Damit dürfte der erwartete Wochenverlust des deutschen Leitindex auf rund 1 Prozent abschmelzen. Der MDax , in dem die mittelgrossen Unternehmen repräsentiert sind, gewann am Freitag 0,71 Prozent auf 23 927,37 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,57 Prozent auf 3208,38 Zähler nach oben.