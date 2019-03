Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax dreht knapp ins Minus - Banken gefragt

Der Dax hat am Mittwoch seine moderaten Auftaktgewinne schnell wieder abgegeben. Eine Stunde nach Handelsbeginn notierte der deutsche Leitindex 0,15 Prozent im Minus bei 11 401,88 Punkten. Am Vortag hatte er noch über ein halbes Prozent gewonnen und so eine viertägige Verlustserie beendet. Das Umfeld sei weiter von Unsicherheit geprägt, die Stimmung aber schlechter als die Lage, konstatierte Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba.