Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax dreht kurz ins Plus nach Bayer-Meldung

Der Dax hat am Freitag einen Grossteil seiner schwächeren Eröffnungstendenz wettgemacht. Auslöser dafür war ein Medienbericht, wonach der wegen Tausender Glyphosat-Klagen unter Beschuss stehende Bayer-Konzern einen Vergleich in den USA anstrebt. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex 0,28 Prozent tiefer bei 11 812,49 Punkten. Am Vortag hatte der Dax um satte 1,7 Prozent zugelegt. Damit deutet sich für das hierzulande wichtigste Börsenbarometer in dieser bislang turbulenten Börsenwoche ein Minus von rund 0,3 Prozent an.