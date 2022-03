Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax dreht nach schwachem Start ins Plus

Trotz des anhaltenden Ukraine-Kriegs und dessen weit reichenden Folgen hat der Dax am Dienstag nach einem schwachen Start schnell ins Plus gedreht. Damit zeichnet sich zumindest erst einmal eine Stabilisierung nach der jüngsten Talfahrt ab. Zuletzt verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 1,11 Prozent auf 12 976,92 Punkte - damit machte er zumindest den schwachen Wochenauftakt ein gutes Stück weit wett.