Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erklimmt Hoch seit Mai 2018

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben nach der jüngsten Rally vorsichtig. Zwar schaffte es der Dax am Mittwoch bei 13 186 Punkten auf den höchsten Stand seit Mai 2018, zuletzt war er aber mit 13 145,96 Punkten wieder nahezu unverändert. Der MDax der mittelgrossen Werte verlor am Mittwochvormittag indes 0,03 Prozent auf 26 865,45 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,17 Prozent auf 3682,89 Punkte hoch.